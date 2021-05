Prefeitura realiza testes em dois locais Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:00

A Prefeitura de Paty do Alferes continua realizando testagem de covid-19 em pacientes com e sem sintomas da doença. Aqueles que estão assintomáticos e desejam passar pela testagem, devem agendar o exame exclusivamente pelo WhatsApp (24) 98166-8223. A testagem de pessoas sem sintomas é realizada no drive-thru localizado no Ceasa, em Arcozelo.



Já os pacientes que apresentam sintomas, devem se dirigir o quanto antes ao Centro de Triagem, que funciona diariamente em Arcozelo, das 8h às 18h. Seja no drive-thru ou no Centro de Triagem, é necessário levar documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência para ser testado.