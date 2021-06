96º DP Miguel Pereira - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:54

Ontem (1º), policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia (Miguel Pereira) prenderam em flagrante um homem por crime de receptação de um telefone celular. Segundo a assessoria de comunicação da PCERJ, o suspeito foi foi capturado após cruzamento de dados de inteligência.

As investigações deste caso começaram em abril deste ano, após o roubo ocorrido em um consultório odontológico de Paty do Alferes. Após diligências, os policiais recuperaram o telefone celular que estava com o homem preso ontem.