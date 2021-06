Ação fez parte da Semana do Meio Ambiente - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:20

No último sábado (05), a prefeitura de Paty do Alferes distribuiu mudas nativas da Mata Atlântica produzidas no Horto Municipal. A ação fez parte das comemorações do Dia Municipal do Meio Ambiente e a doação foi feita na tradicional Feira de Paty.

Segundo a prefeitura, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente tem desenvolvido ações de Educação Ambiental, podas de árvores, paisagismo e coleta seletiva, além do plantio de mudas nativas que já atingiu a marca de 120.000m² de área reflorestada, com cerca de 20 mil mudas plantadas.