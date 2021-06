Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Paty do Alferes fica no sul do estadoDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:49 | Atualizado 08/06/2021 11:22

Por meio da Secretaria de Saúde, a prefeitura de Paty do Alferes iniciou a vacinação de todos os profissionais de educação das redes municipal, estadual e particular, acima de 18 anos.

A vacinação dos profissionais da rede escolar é realizada de segunda a sexta-feira na Unidade Alba Monteiro Bernardes (Maternidade), entre 9h e 14h. Já no Posto de Avelar, a vacinação acontece apenas às terças-feiras, das 8h às 14h . É obrigatória a apresentação de comprovante do vínculo empregatício.