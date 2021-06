Kathlen Romeu - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 12:14 | Atualizado 10/06/2021 12:35

A pedido de representantes da Juventude do Partido Verde do Rio de Janeiro, o deputado estadual Eurico Júnior (PV) apresentou requerimento de informações sobre a morte de Kathlen Romeu, de 24 anos, à Secretaria de Estado de Polícia Militar. Gestante, a jovem negra foi alvejada por um tiro na última terça-feira (08), no Complexo do Lins.

Segundo o deputado e ex-prefeito de Paty do Alferes, é preciso saber as circunstâncias da morte de mais uma jovem e de seu filho, ainda na barriga, para que este episódio não seja mais um número nas estatísticas da violência no Estado do Rio de Janeiro. A presidente da Juventude do PV também comentou o caso. “Nosso objetivo é saber o que realmente aconteceu com mais uma jovem negra, moradora de comunidade, vítima de bala perdida no Rio de Janeiro", disse Bruna Caldas. Segundo a assessoria de Eurico, o requerimento será encaminhado ao secretário de Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo, por intermédio da Assembleia Legislativa (Alerj).