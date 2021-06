Pavimentação faz parte do projeto Ação Asfalto - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:29

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, anunciou mais uma via a ser beneficiada pelo programa Ação Asfalto 2021. Segundo Juninho Bernardes, serão pavimentados 2.280m da Estrada das Antas, importante acesso no 2º distrito, atendendo os bairros Guaribu, Saudade, Santa Rosa, Antônio Joaquim, Colônia do Centro e também é um importante acesso para a Fazenda das Antas. "Nós temos investido no Ação Asfalto para melhorar a vida das pessoas e também para melhorar a infraestrutura de nossa cidade, dando apoio aos que geram emprego renda em nosso município. Nossa população pode ter certeza que estamos trabalhando para ampliar cada vez mais este projeto”, disse o prefeito.

A Secretaria de Obras já iniciou a drenagem no local, usando aproximadamente mil manilhas e construindo cerca de 40 caixas de águas pluviais. “Nossa equipe, a pedido do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, está realizando toda a drenagem do trecho. Vamos fazer a base e sub- base para aplicação do asfalto, o que otimiza os recursos e reduz os custos em mais de 50% do valor final da obra. A aplicação do asfalto é feita por uma empresa terceirizada e parte do material vamos receber do Estado, graças a um convênio que o nosso prefeito conquistou com o DER”, explicou o secretário de Obras, Alexandre Lisboa.



Iniciado em 2018, o programa Ação Asfalto já pavimentou mais de 50 vias do município. “O Ação Asfalto é investimento em infraestrutura, promovendo mais desenvolvimento para a nossa Paty. Eu e o meu vice Arlindo Dentista prometemos dar continuidade a este relevante projeto e é o que estamos fazendo. Aqui é uma importante via, ela é acesso para bairros do 2º distrito, uma solicitação antiga dos moradores, mas também uma via importante para escoamento de mercadoria de um dos grandes geradores de empregos da nossa cidade, a Fazenda das Antas. Vamos asfaltar o Morro da Teteia e o Morro da Fazenda das Antas, que vai até a ponte antes da entrada da Fazenda", disse Juninho.