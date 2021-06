Paty do Alferes fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:27

De acordo com boletim divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (11), Paty do Alferes registra 78 pessoas em estágio ativo de covid-19. Desses pacientes, 72 estão em isolamento domiciliar e 6 permanecem internados. Os dados de hoje apresentam leve aumento na comparação com os de ontem (10), quando havia 73 casos ativos.



Ainda segundo os dados emitidos nesta sexta, Paty acumula 91 óbitos por covid-19 e 2.755 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.