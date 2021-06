Trabalho de drenagem já foi iniciado - (Imagem: Divulgação)

Publicado 23/06/2021 19:17

O prefeito de Paty do Alferes anunciou a pavimentação de mais uma via pelo programa Ação Asfalto, que já levou asfalto para mais de 50 locais desde 2018. De acordo com Juninho Bernardes, a ligação da Vila Barros com o Morro do João Malandro será o próximo trecho a ser asfaltado. Segundo a prefeitura, os 760 metros da local exigem um grande trabalho de drenagem por ser um local íngreme , cuja água vai direto para a RJ-125. “Nossa equipe, a pedido do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, está realizando toda a drenagem do trecho. Ele quer que deixemos as vias preparadas para garantir qualidade do asfalto a ser aplicado. Vamos fazer também a base e sub-base para aplicação do asfalto, o que otimiza os recursos e reduz os custos em mais de 50% do valor final da obra”, explicou o secretário de Obras, Alexandre Lisboa.



O prefeito destacou a importância do projeto para o desenvolvimento de Paty. “O Ação Asfalto é investimento em infraestrutura, promovendo mais desenvolvimento para a nossa Paty. Eu e o meu vice Arlindo Dentista prometemos dar continuidade a este relevante projeto e é o que estamos fazendo. O asfalto na Vila Barros é uma antiga reivindicação dos moradores da Granja Califórnia, tanto dos que moram no João Malandro quanto os que habitam na Vila Barros, que há anos sofrem com a dificuldade de acesso. No local, também estamos realizando a obra da escadaria para facilitar o ir e vir dos moradores locais. Nossa intenção é ampliar este projeto. Nossa população de Paty pode ficar confiante de que estamos trabalhando muito para investir ainda mais em asfalto nesta gestão”, disse Juninho.