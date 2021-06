Especialista na área oferece suporte aos produtores - (Imagem: Divulgação)

Publicado 29/06/2021 17:12

Por meio da Secretaria de Agricultura, a prefeitura de Paty do Alferes oferece orientação técnica aos produtores do cultivo protegido, método em que o plantio é realizado em estufas, facilitando o controle de pragas, diminuindo a necessidade do uso de insumos e gerando frutos de maior qualidade e rentabilidade. O projeto de orientação, implantado em julho de 2020, é feito pelo técnico em agropecuária Paulo Curitiba, que tem mais de 20 anos de experiência na área e visita os produtores que solicitam ajuda para resultados promissores.



De acordo com o especialista, o cultivo protegido é uma tendência na agricultura de Paty e este projeto veio para ajudar na geração de mais trabalho e renda para quem vive no campo. “As intempéries climáticas e o risco de pragas são riscos altos para quem produz em campo aberto. O cultivo protegido surge com uma alternativa, pois a garantia de um produto final de qualidade é infinitamente maior, e o custo com defensivos agrícolas e insumos é bem menor. Com a orientação técnica que ofertamos, ajudamos os produtores a ter maior rentabilidade, o que permite maior investimento no campo, gerando mais trabalho e renda para nossa população”, explica Curitiba. Atualmente, cerca de 3 210.000m² do município são dedicados ao cultivo protegido, sendo as principais culturas o tomate italiano (com cerca de 300.000 pés), pimentão (cerca de 200.000 pés), tomate grape (cerca 50.000 pés) e pepino (cerca 20.000 pés). “Eu tive problemas com nematoide (tipo de doença que dá no solo e que afeta a raiz da planta), mas com a ajuda da secretaria indicando o tratamento adequado, consegui recuperar a produção das minhas 3 estufas e dobrei meu investimento, construindo mais 3 estufas. Quero agradecer ao prefeito Juninho, ao vice Arlindo, ao Secretário José Renato e ao Paulinho Curitiba por todo o apoio”, disse o produtor Gutemberg, do bairro Coqueiros.

O secretário de Agricultura de Paty ressalta que esta é uma política pública voltada ao desenvolvimento do município e visa melhorar a qualidade de vida de quem vive no campo. “O governo Juninho e Arlindo tem feito um grande trabalho na agricultura patiense. Nós temos a feira da agricultura familiar tanto em Paty quanto em Avelar, temos este projeto de orientação técnica, temos o projeto Orgânicos Paty, renovamos e ampliamos a frota de nossa Patrulha Agrícola, que hoje conta com mais de 20 veículos, entre outras ações. Assim, independente do produtor ser de cultivo protegido ou campo aberto a Secretaria de Agricultura está de portas abertas para atender a todos da melhor forma possível”, disse José Renato Rosa. O produtor que desejar a visita do técnico pode entrar em contato com a Secretaria de Agricultura (Rua Mario Kroeff, nº 80, Arcozelo), de segunda a sexta, das 8h às 16h.