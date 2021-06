Deputado percorreu cidades do Vale do Café - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 13:30

Ontem (28), o deputado estadual Eurico Júnior percorreu algumas cidades do interior do estado. A agenda do ex-prefeito de Paty do Alferes começou em reunião com o prefeito de Volta Redonda, Neto, e lideranças estaduais do Partido Verde. Na sequência, Eurico esteve em Paraíba do Sul e se reuniu com moradores do bairro Barão de Angra para tratar das obras de duplicação da BR-393.

Na cidade vizinha, Três Rios, o deputado encontrou lideranças políticas e suplentes de vereadores do PV, acompanhado da vereadora Carol, da ONG Patinha Amiga, e de Claudia Fantana, liderança de Comendador Levy Gasparian.