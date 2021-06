Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Paty do Alferes fica no sul do estadoDivulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:18

Na próxima quarta-feira (30), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes vai ampliar a vacinação contra a covid-19 para pessoas acima de 45 anos sem comorbidades. Esse grupo será imunizado nas unidades de saúde ou no drive-thru, em Arcozelo, na quarta (30) e na quinta (1º). Haverá distribuição de senhas, às 8h e às 13h, para as pessoas que optarem pelo drive-thru. No caso das unidades de saúde, cabe ao cidadão procurar a mais próxima de sua residência para saber o dia de sua imunização. Nos dois casos, será necessária a apresentação de documento com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.



De acordo com a prefeitura, a equipe de imunização já aplicou mais de 13 mil doses no município. Mais de 38% da população de Paty já recebeu a primeira dose da vacina.