Deputado estadual se mobiliza para impedir obras obras de duplicação na BR-393 | Paty do Alferes | O Dia

Eurico se reuniu com secretário para pedir apoio à causa - (Imagem: Divulgação)

Eurico se reuniu com secretário para pedir apoio à causa(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 12:59

No último domingo (27), os moradores do bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul, se manifestaram para impedir o avanço das obras de duplicação da BR-393. Eles reivindicam uma rotatória e uma passarela no local. O deputado estadual Eurico Júnior participou do ato. "É uma manifestação justíssima. A empresa K-Infra não discutiu as obras com os moradores. Essa intervenção, da forma como está sendo realizada, com um guard rail que impede a passagem de pedestres e motoristas, sem uma rotatória e uma passarela, irá prejudicar o bairro Barão de Angra, não permitindo que os moradores da parte de cima tenham acesso à parte de baixo do bairro, justamente onde estão a creche, a escola, a Unidade Básica de Saúde (UBS) e o posto do Detran. Para poder usufruir desses serviços, a população terá que ir até a rotatória de Paraíba do Sul para poder retornar para Três Rios. Além disso, as empresas do parque industrial instalado nesta região poderão ter que deixar o bairro", explicou o deputado, que se reuniu ontem (29) com o secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, deputado Max Lemos.

Segundo a assessoria do deputado, ele obteve apoio do secretário para a causa dos moradores de Barão de Angra e conseguiu uma reunião com a K-Infra. "A empresa atendeu ao nosso pleito e, às 15h, irá se reunir com representantes dos moradores. Não posso comparecer em virtude da sessão parlamentar da Assembleia Legislativa, mas o Dr. Rafael irá me representar na reunião na sede da K-Infra, em Vassouras", disse Eurico.