Grupo vai se reunir pela segunda vez fora da cidade - (Imagem: Divulgação/Douglas Gentil)

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 19:08

No próximo domingo (04), o grupo Pedala Paracambi, que reúne cerca de 60 ciclistas do município localizado no Vale do Café, realizará um encontro no Parque Nacional de Itatiaia. Segundo os participantes, o objetivo dos encontros fora de Paracambi é aproveitar esse meio de transporte saudável e não poluente para conhecer pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro. “Nosso primeiro encontro foi no Rio de Janeiro, no dia 6 de junho, três dias após o Dia Mundial da Bicicleta, em conjunto com o Bike Maré Livre, do Rio de Janeiro e o Mercenários, de Queimados. Pudemos conhecer um pouco mais dos pontos turísticos bem de perto, coisas que só a bicicleta nos proporciona. Muitos dos participantes do grupo não saem muito de Paracambi, o que torna as pedaladas menos atraentes. Por isso tive a iniciativa de realizar encontros fora da cidade”, explicou Rodrigo Damásio, um dos idealizadores do projeto.



Segundo pesquisas, 70% dos moradores de Paracambi usam diariamente a bicicleta como meio de transporte. Considerada excelente para o ciclismo por ter a maior parte do seu território em planície, a cidade não possui ciclovia, “O Pedala Paracambi é um projeto gratuito e realiza eventos esportivos em toda a região. Todos são bem-vindos para praticar e buscar uma melhor qualidade de vida”, convida Damásio.