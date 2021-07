Instalação começou na semana passada - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:10

A prefeitura de Paty do Alferes deu mais um passo para tornar-se um município com iluminação pública 100% LED. Na semana passada, foi iniciada a colocação de mais 1.450 luminárias de LED em diferentes pontos, como Vista Alegre, Avelar e Granja. Em 2020, em parceria com o Programa de Eficiência Energética da Light, a prefeitura instalou mais de 1.000 luminárias LED. De acordo com a prefeitura, a mudança resulta em uma economia de R$1.100.000 por ano.



De acordo com o responsável técnico do projeto, as luminárias de LED são de alta tecnologia, mais eficientes e duráveis. “Este é um momento importante para a troca de lâmpadas em nosso município. Ela vai gerar economia em um momento em que a tendência em nosso país é o aumento na tarifa da energia elétrica por causa da inflação e do encarecimento da geração de energia”, explica Vagner Nazareth. “Este investimento é importante para o nosso município, estamos preparando nossa cidade para o que é de mais moderno. Além da eficiência energética, as luminárias de LED reduz em 80% o gasto em manutenção em relação as tradicionais. Nós queremos ampliar ainda mais as luminárias de LED, até chegar 100%. Esse projeto traz sustentabilidade, melhora a eficiência luminosa e diminui a necessidade de manutenção, trazendo apenas benefícios para nossa Paty", argumentou o prefeito, Juninho Bernardes.