Paty fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:32

Na próxima sexta-feira (09), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes vai iniciar a vacinação contra a covid-19 para pessoas sem comorbidades de 40 a 44. A imunização será realizada no drive-thru, em Arcozelo. Segundo a prefeitura, as 350 senhas serão distribuídas a partir das 8h. Será necessária a apresentação de documento com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. A previsão da Secretaria é de que a vacinação seja ampliada para as Unidades de Saúde do município na próxima semana. Neste caso, o cidadão deverá procurar o posto mais perto de sua residência para saber o dia de sua imunização.

A coordenadora de imunização comentou o avanço da imunização na cidade. “Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para vacinar o maior número de pessoas. Por isso, temos conseguido ampliar a vacinação. O drive-thru permite vacinarmos um grande número de pessoas sem causar aglomerações. As vacinas estão chegando aos poucos, e à medida que recebemos mais doses, conseguimos ampliar a imunização ampliando as faixas etárias”, disse Kelly Tashima.