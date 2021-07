Eurico citou emenda recém-aprovada na Alerj que amplia a inclusão social de pessoas com deficiência - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 20:34

Na última semana, com seu gabinete itinerante, o deputado estadual Eurico Júnior percorreu inúmeras cidades do interior do Rio de Janeiro, entre elas duas do Vale do Café. Na quinta-feira (09), o ex-prefeito de Paty do Alferes esteve em Barra do Piraí, onde se reuniu com o prefeito Mário Esteves. Em seguida, Eurico participou de uma segunda reunião com o vereador Pastor Brum, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Barra do Piraí, Wagner Aiex, o empresário Thiago e o assessor parlamentar Talles Barreiros.

Ainda na quinta-feira, Eurico se dirigiu para Valença, onde se reuniu com as mães do grupo AutiarteDown e o vereador David Nogueira. "Durante a conversa, me comprometi em ajudar a inclusão social, causa que defendo como professor e deputado estadual do PV na Assembleia Legislativa (Alerj). Comentei com o grupo a aprovação da Emenda à Constituição n° 89/21, de minha autoria, recém-aprovada na Alerj, que amplia a inclusão social de deficientes auditivos e pessoas surdas, por meio da equiparação dos intérpretes ao mesmo regime dos professores, pedagogos e técnicos-pedagógicos em relação à acumulação de cargos. Com a aprovação da Emenda, esses profissionais podem ter mais de uma matrícula para lecionarem na rede pública municipal e estadual de educação e reduzir o déficit atual do setor", disse o deputado. Participaram da reunião as mães Josiane Silva, Glória Miguel, Daniela Barbosa, Geisilane Vitalino, Marcela Ribeiro, Josiane dos Santos Silva, Carla Cristina Souza, Claudia Soares e Alessandra Oliveira, além dos assessores parlamentares Samuel Marques e Talles Barreiros.