Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 21:00

A prefeitura de Paty do Alferes publicou um novo decreto (nº 6789/2021) de combate à covid-19. O documento prorroga até o próximo dia 16 as medidas restritivas impostas pelo decreto anterior, entre elas a proibição das aulas presenciais nas redes pública e particular. Eventos de qualquer natureza com participação de público também permanecem proibidos, exceto aqueles realizados em casas de festa, que devem obedecer as mesmas medidas impostas para bares e restaurantes.

