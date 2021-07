Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Publicado 14/07/2021 17:30

A prefeitura de Paty do Alferes está convidando a população para participar da audiência pública de revisão do Plano Diretor Municipal, que será realizada amanhã (15). A reunião será transmitida ao vivo, às 18:30, pelo Facebook (@prefeituradepaty) e pelo YouTube (prefeituradepatydoalferes).



Segundo a prefeitura, a audiência tem por objetivo a apresentação do diagnóstico do município e permite a colaboração popular para a construção coletiva de políticas públicas que visam a construção de um futuro melhor para a cidade. O Procurador do Município destacou a importância do Plano. “Este é o momento essencial para toda a comunidade ajudar a construir a Paty do Alferes que queremos. Vamos coletivamente construir políticas públicas que visam o desenvolvimento para a nossa cidade para os próximos anos. Por

isso, é essencial a participação de todos", disse Marcelo Mourão.

