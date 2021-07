Atletas em treinamento na cidade localizada no Vale do Café - (Imagem: reprodução/GE)

Publicado 13/07/2021 17:13

A prefeitura de Paty do Alferes fechou uma parceria com o Ceres, time tradicional do bairro Bangu, para a série B2 do campeonato Carioca. Caberá ao governo do município, localizado no Vale do Café, custear os testes de covid-19 e os deslocamentos dos jogadores e da equipe do clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os atletas e a comissão técnica já estão em Paty, instalados em uma pousada. Segundo o Globo Esporte, a prefeitura conseguiu os laudos necessários para regularizar o Estádio de Avelar, que está apto para receber as partidas. A previsão é que a Série B do Carioca comece sem setembro.