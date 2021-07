Equipe passou por capacitação nesta semana - (Imagem: Divulgação)

Publicado 15/07/2021 07:59

Por meio da Secretaria de Meio Ambiente e em parceira com o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA), promoveu a capacitação da equipe operacional de arborização urbana e de paisagismo nesta semana. A capacitação foi oferecida voluntariamente pela instituição administrada por Mauricio Ruiz, ambientalista conhecido na região. Com o curso, os servidores receberam treinamento técnico para os diversos tipos de poda, como poda de limpeza, de formação e de redução.

Em nome do prefeito Juninho Bernardes, o secretário de Meio Ambiente agradeceu a parceria com o ITPA. “O Maurício Ruiz fez questão de realizar esse importante curso para nossos servidores de forma inteiramente gratuita. O ITPA está sempre disposto a cooperar com ações voltadas à sustentabilidade e presta um relevante serviço ambiental à comunidade. Com este treinamento nossa equipe vai poder prestar ainda mais um serviço de qualidade à população patiense“, disse André Dantas. De acordo com o ambientalista do ITPA, o treinamento da equipe trará economicidade e rapidez ao trabalho de campo e contribuirá para a preservação das árvores. “Agora, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Paty do Alferes conta com servidores devidamente capacitados, que depois deste treinamento podem ser chamados de arboricultores”.