Guarda colabora na adaptação à novidade(Imagem: Divulgação)

Publicado 16/07/2021 18:43 | Atualizado 16/07/2021 18:45

Nesta semana, a prefeitura de Paty do Alferes instalou o primeiro semáforo da região, no centro da cidade. O sinal foi instalado na rua Coronel Manoel Bernardes, para passagens de pedestre, e faz parte de um projeto de reestruturação do trânsito que visa mais segurança, fluidez no tráfego e promove o desenvolvimento econômico da cidade .



De acordo com o secretário de Ordem Pública comentou o pioneirismo. “O prefeito Juninho e o vice Arlindo Dentista estão organizando nossa cidade para o crescimento e mudanças no trânsito são necessárias para segurança de motoristas e pedestres. Foi realizado um estudo de reestruturação para o trânsito acompanhar o crescimento de nossa cidade, que está sendo implantado. A gente sabe que as vezes é difícil tanto para os condutores quanto para os pedestres acostumarem com as mudanças, por isso nossa Guarda está fazendo um trabalho no local, para orientar as pessoas nestes primeiros dias. É muito importante a colaboração de todos para o bom fluxo de nossa cidade”, explicou Denilson Monsores.