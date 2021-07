Um dos trechos que foram refeitos - (Imagem: Divulgação)

A prefeitura de Paty do Alferes concluiu o recapeamento de três trechos da RJ-125, em Monte Alegre, Arcozelo e São Joaquim, somando 1.245 metros de asfalto. Segundo a prefeitura, os trabalhos fazem parte do Ação Asfalto 2021, que já pavimentou mais de 50 vias em diferentes bairros da cidade. O prefeito agradeceu o apoio do deputado estadual Eurico Júnior. “Estamos fazendo o recapeamento dos três trechos de mais críticos da RJ-125. Quero fazer um agradecimento muito especial ao deputado Eurico Júnior, que nos ajudou junto ao governador Cláudio Castro, a quem deixo um outro agradecimento por nos fornecer todo o material para o asfalto. Esta é uma parceria em que a prefeitura paga os custos da aplicação, frisagem, transporte e usinagem e o governo do estado doou todo o material para gente. Assim diminui os custos e podemos fazer muito mais ruas. O asfalto é investimento em infraestrutura e em qualidade de vida para a população patiense”, disse Juninho Bernardes.



Eurico Júnior destacou a importância da rodovia para o município, do qual já foi prefeito. “Para Paty do Alferes, a RJ-125 é muito importante e esta parceria veio para melhorar as condições de vida da população de Paty e vamos fazer muito mais. Parabéns à equipe do prefeito Juninho e do vice Arlindo, que fizeram a frisagem, porque não tinha como recapear por cima daquele asfalto. Precisou retirar tudo para aplicar um novo asfalto de qualidade para o povo de Paty. Parabéns ao prefeito Juninho e toda a equipe e vou levar seu agradecimento ao governo do estado, que já confirmou muitas outras parcerias para o desenvolvimento da

cidade”, afirmou o deputado.