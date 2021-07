Blitz foi realizada no centro de Paty - Imagem: Divulgação

Publicado 22/07/2021 19:48

Nesta quinta-feira (22), o Detran-RJ e a Guarda Municipal de Paty do Alferes realizaram uma Blitz Educativa no centro da cidade. Segundo a prefeitura, o objetivo foi orientar e conscientizar os condutores de veículos e pedestres sobre a segurança no trânsito.



De acordo com o comandante da Guarda de Paty, o foco não é trabalhar a penalização e sim a conscientização. “Vamos cada vez mais realizar Blitz Educativas com o objetivo de conscientizar toda a população para contribuir para um trânsito mais seguro, principalmente com o uso de capacete para condutores de moto e cinto de segurança no caso de carros”, explicou Robson Santos.