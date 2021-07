Boates são interditadas por promoverem aglomeração nas Zona Sul e Oeste - Divulgação / Secretaria de Ordem Pública

Boates são interditadas por promoverem aglomeração nas Zona Sul e OesteDivulgação / Secretaria de Ordem Pública

Publicado 25/07/2021 08:26 | Atualizado 25/07/2021 08:40

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e o Instituto de Vigilância Sanitária (IVISA), interditou, na noite de sábado (24), duas boates, uma na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e outra no Jardim Botânico, na Zona Sul. De acordo com a pasta, a ação foi feita após o trabalho do setor de inteligência da Seop e de denúncias que os locais realizavam eventos com aglomeração e desrespeitavam as medidas de combate à covid-19 e os decretos vigentes

fotogaleria

Publicidade

"Tendo em vista a rede de olheiros que existe em alguns lugares, que avisam quando a fiscalização está se aproximando para que os locais desfaçam a cena de boate e passem a sensação de que estão funcionando como restaurantes, muitas vezes não conseguimos fazer o flagrante dos descumprimentos das medidas de proteção à vida. Diante de inúmeras tentativas para enganar a fiscalização, a SEOP conta ainda mais com esse setor de inteligência, com agentes infiltrados que registram essas movimentações de bares e restaurantes se transformando em boates e casas de show", explicou o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.

"Mesmo que não ocorram irregularidades no momento da fiscalização, as informações, fotos e vídeos recebidos posteriormente servem como fundamento para aplicação de multas e até interdição desses locais. Até o fim da pandemia, as fiscalizações vão continuar por toda a cidade do Rio de Janeiro", completou ele.



Os dois estabelecimentos foram interditados por tempo indeterminado pela Vigilância Sanitária e receberão multa de R$ 15 mil por infrações sanitárias constatadas pelos agentes. A ação também contou com apoio da Guarda Municipal.