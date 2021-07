Durante o 29° Boletim Epidemiológico do Rio, o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, pediu aos cariocas que mantenham as medidas restritivas e não se atrasem para a vacinação - Reprodução

Publicado 23/07/2021 11:54 | Atualizado 23/07/2021 12:20

Rio - O município do Rio de Janeiro decidiu prorrogar o decreto de medidas restritivas contra a covid-19 até o dia 9 de agosto. A transmissão pela doença continua acontecendo entre a população e deixou de diminuir, apresentando estabilidade. Com o avanço da vacinação, o número de mortes pelo vírus segue tendência de queda, mas o aumento nos casos de infecção pela variante Delta preocupam. O anúncio foi feito durante o 29° Boletim Epidemiológico do Rio.



“A gente sabe que é um momento muito difícil para as pessoas, as medidas restritivas serem prorrogadas até o dia 9 de agosto, não é fácil para a sociedade, imagino que cada um tem uma história de vida e que deva ter a suas situações, problemas, mas a gente ainda precisa muito da colaboração de todos para evitar a disseminação ainda mais veloz da covid-19”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.



O Superintendente de Vigilância em Saúde do Rio, Márcio Garcia, explicou que a não redução na taxa de transmissão da covid-19 pode estar associada à temporada de inverno.



“Aqui a gente faz o panorama dos acontecimentos dos casos de síndrome gripal e síndrome aguda respiratória na rede urgência e emergência na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem nos últimos dias uma estabilidade desses atendimentos. Já discutimos isso em apresentações passadas, muito em função do período do inverno em que a gente espera realmente um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, embora não tenha aumento, mas sim estabilidade”, explicou.

Em relação a variante Delta, Soranz afirmou que a cepa deve se tornar predominante na cidade e também no estado “muito em breve”. O município do Rio, até esta sexta (23), tem 27 casos de contaminação por B.1.617 na cidade, sendo ela a segunda mais presente na capital, com a maior parte dos infectados contraindo quadros leves da doença e sem registro de óbitos até o momento.