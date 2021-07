Pecuaristas recebem assistência para otimizar produção - (Imagem: Divulgação)

Publicado 26/07/2021 14:23 | Atualizado 26/07/2021 14:43

Por meio de uma parceria com Senar-Rio, Sebrae e Sindicato Rural de Paraíba do Sul, a Secretaria de Agricultura de Paty do Alferes está ofertando o programa assistência técnica gerencial (ATEG) para auxiliar os pecuaristas rurais que trabalham com gado de leite no município, otimizando a produção dos participantes.



Segundo a prefeitura, inicialmente 10 produtores estão sendo contemplados pelo programa, divididos entre os bairros Vista Alegre, Boa Vista, Rio Pardo, Bela Vista, Palmares, Guaribu e São Joaquim. O veterinário João Pedro, que é técnico do Senar- Rio e foi capacitado na metodologia do balde cheio presta assessoria ao município. Todo mês, ele passa uma semana em Paty orientando as propriedades assistidas pelo programa. Entre os serviços ofertados estão análise do solo, avaliação individual dos animais, controles financeiros, zootécnicos e planejamento de produção de volumoso, todos com o objetivo de que os produtores consigam produzir leite de melhor qualidade, quantidade e menor custo.



Um dos participantes do projeto é o produtor Carlos Frederico Lemos, do bairro Bela Vista, que falou sobre a importância do programa para sua propriedade. “Estou muito feliz em receber esta assistência. Esta semana coletaram amostra do solo para análise, a fim de uma possível correção deste para a pastagem, avaliaram meus animais e me ajudaram em um planejamento para cultivo de milho para silagem. O projeto está no início, mas sei que vai ser fundamental para o desenvolvimento do nosso Sítio Três Porteiras. Agradeço à prefeitura, ao técnico e a todos os envolvidos no projeto”, disse o pecuarista.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, a intenção é ampliar o programa para mais produtores do município. “Estamos trabalhando para que mais produtores sejam contemplados futuramente. O prefeito Juninho e o vice Arlindo Dentista têm a preocupação que nossa secretaria dê apoio aos produtores do município. Nossa patrulha e técnicos ajudam tanto os agricultores quanto os pecuaristas, e com esta parceria podemos auxiliar ainda mais os nossos produtores de leite. Estamos trabalhando para ampliar a ATEG, não só para produtores de leite, mas também para os criadores de gado de corte”, explicou José Renato Oliveira.