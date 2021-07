Evento virtual aconteceu ontem (27) - (Imagem: Reprodução)

Publicado 28/07/2021 21:30

Ontem (27), a Secretaria de Turismo de Paty do Alferes promoveu o 1º Encontro On-line de Turismo, voltado para o trade turístico (empreendedores de hospedagem, hotelaria, alimentação, guias turísticos, entre outros) do município. No encontro virtual, além de informações relevantes sobre o setor, foi lançado o novo material de divulgação do turismo de Paty.

Entre os participantes do evento estavam Valéria Lima, diretora de Gestão e Desenvolvimento da Secretaria Estadual de Turismo; João Ignácio, diretor de operação da Setur; Bhela Santos, presidente da IGR CitVale Vale do Café; Jorge Pinho, coordenador regional do Sebrae Centro-Sul; Luccas Monte Mor, presidente do grupo Turismo Rural Paty do Alferes; Pablo Kling, diretor de Marketing do TurisRio, e representantes da sociedade civil. Na abertura, Valéria Lima destacou a relevância do Turismo Rural neste momento. “Paty do Alferes faz parte do Vale do Café, que está em um contexto de história, cultura, natureza que neste cenário pós-pandemia acena uma oportunidade única. É o que as pessoas buscam. Vocês em Paty têm uma força de governança, cooperação, planejamento e profissionalismo. Estão no caminho certo. Parabéns!”, disse a secretária estadual. Já Jorge Pinho, do Sebrae, destacou a parceria da prefeitura de Paty com os empreendedores do trade turístico. “Em Paty do Alferes há uma convergência entre o poder público, que impulsiona o turismo. e a o empreendedor enxergando oportunidade a partir da política pública. Quero parabenizar a Dayanna, o prefeito Juninho por entenderem a importância da capacitação do setor do turismo. Por isso, estamos felizes em ofertar estas oficinas de Marketing para o Turismo e Formatação de Produtos Turísticos, e associativismo para o Turismo Rural”, disse o coordenador regional do Sebrae.

Na ocasião, Bhela Santos convidou a secretária de turismo de Paty, Dayanna Marques, para compor a nova diretoria da IGR. “A Dayanna é fundamental nesta etapa de governança, ela tem sido muito atuante nas reuniões de discussões sobre projetos para o Vale do Café. Ela vai estar na nova diretoria por sua garra, dedicação e profissionalismo pelo desenvolvimento do turismo não só em Paty, mas no Vale do Café”, disse a presidente do CitVale. No final, a secretária Dayanna agradeceu a presença de todos, destacou a importância da sociedade civil no desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo, que visa traçar o projeto turístico do município para os próximos anos, e ressaltou que a Secretaria de Turismo está aberta para atender a todos os empreendedores do ramo na cidade. A Secretaria de Turismo de Paty funciona na Praça George Jacob Abdue, s/n. Telefone 2485-1147.