Jair Bolsonaro - Reprodução

Jair BolsonaroReprodução

Publicado 29/07/2021 13:47

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta quinta-feira, 29, que vai rebater o Supremo Tribunal Federal (STF) por dizer que a instituição não “tirou poderes” dele durante a pendemia de covid-19. A indignação do presidente, veio após a divulgação de uma mensagem, nesta quarta-feira, 28, do perfil oficial do STF no Twitter, na qual desmente as diversas declarações de Bolsonaro, que responsabiliza a suprema corte por impedir o trabalho do governo federal durante a pandemia, em julgamento realizado em abril do ano passado.

No post publicado pela STF, a frase “uma mentira contada mil vezes não vira verdade” foi destacada. Bolsonaro, por sua vez, disse que o conteúdo do vídeo se tratava de uma “fake news”. O presidente afirmou ainda que o tribunal “cometeu um crime” ao permitir que prefeitos e governadores suprimissem direitos por conta da pandemia.

Publicidade

O STF explica que a decisão dos ministros apenas determinou que o governo Bolsonaro, estados e municípios têm “competência concorrente” para atuar na pandemia. Nada, portanto, que vetasse a atuação do governo em todo o país. “Não espalhe fakenews, compartilhe as verdades do STF”. Confira a mensagem da Corte:

Publicidade

O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia! Uma mentira contada mil vezes não vira verdade! Compartilhe este vídeo e leve informação verdadeira a mais pessoas. #VerdadesdoSTF #FakeNewsNão pic.twitter.com/FpmLgNia0z — STF (@STF_oficial) July 28, 2021

Durante conversa com seus apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro anunciou que daria uma resposta ao Supremo:

Publicidade

“Vou rebater logo mais a nota do Supremo Tribunal Federal de ontem, dizendo que não tirou poderes meus. Isso é fake news. O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser modificadas por mim. Então o Supremo, na verdade, cometeu um crime, ao dizer que prefeitos e governadores, de forma indiscriminada, poderiam simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no inciso 5º da Constituição, inclusive o ir e vir”, declarou.

Minutos depois, ele disse ter “uma nota”, que não foi publicada até o momento, mas que não seria para “peitar” o STF. O presidente declarou que não houve omissão da sua parte e prometeu demonstrar tudo o que fez o governo federal em “meia dúzia de pequenos parágrafos”.

Publicidade

“Eles dizem lá que uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade. Isso é verdade, eles tinham que aplicar para a esquerda”, comentou, invertendo o que afirmou o Supremo.