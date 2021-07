Fotomontagem: Isabel de Jesus; a segunda imagem mostra o momento da prisão - Divulgação

Publicado 25/07/2021 12:57 | Atualizado 25/07/2021 13:06

Guapimirim – Foi presa na manhã deste domingo (25/7) Isabel de Jesus, de 44 anos, denunciada por assassinar a facadas a artesã Miriam do Nascimento Rodrigues, de 43 anos, no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, em maio passado. A prisão foi feita numa operação conjunta da 67ª DP (Guapimirim) com o 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A acusada chegou há pouco na 67ª DP (Guapimirim), onde prestará depoimento.

Durante a chegada à delegacia, Isabel de Jesus admitiu a culpa, ao declarar que teria se defendido da vítima e do ex-marido.

O delegado da 67ª DP, Antonio Silvino Teixeira, recebeu informações sobre o paradeiro de Isabel de Jesus e a repassou para a Polícia Militar poder verificar. Foragida há mais de dois meses, ela estava escondida atrás de um móvel dentro da própria casa, no bairro de Parada Modelo.

Mesmo foragida e com ordem de prisão expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Guapimirim, Isabel de Jesus mantinha contato com o ex-marido, por meio de um aplicativo de celular, com o suposto intuito de criar um álibi para a sua defesa.

Miriam era amiga do ex-marido de Isabel de Jesus e estava na casa dele, num sítio, no dia 10 de maio, quando a suspeita chegou com uma faca na mão, quebrou móveis e plantas na residência e ainda ameaçou o ex-esposo, de acordo com as investigações. Na data do crime, ele tinha rompido o relacionamento com a denunciada.

Miriam Rodrigues chegou a ser levada para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, e depois transferida para o Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, mas não resistiu. Ela morreu no dia 18 de maio, oito dias após o crime.