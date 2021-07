Diferente dos demais dias, a vacinação em Guapimirim aconteceu à noite - Ascom PMG

Publicado 25/07/2021 14:01 | Atualizado 25/07/2021 14:54

Guapimirim – Ao menos 62,32% dos públicos-alvo destinados à vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já receberam, no mínimo, uma dose. De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Sabrina Santana, a meta da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para esse município era de 45.667 pessoas. Até o último dia 23 de julho, 28.461 pessoas tinham tomado a primeira dose.

O elevado percentual de imunizados foi comemorado pela Prefeitura de Guapimirim durante um arraiá noturno com direito à vacinação para pessoas acima dos 30 anos, no bairro da Cotia, na última sexta-feira (23), com a exibição de um banner mencionando 61%. O objetivo dessa ação foi alcançar pessoas que não conseguem se vacinar durante o dia devido ao trabalho.

Ao todo já foram aplicadas 37.590 doses, sendo que 9.129 foram para segunda dose. São utilizados imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

Numa escala populacional, o percentual de vacinados é de 46,36%. Guapimirim tem 61.388 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora a vacinação tenha sido estendida a todos os cidadãos maiores de 18 anos sem comorbidades, eles não estavam nas metas iniciais do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Guapimirim se mantém na bandeira amarela do mapa de risco da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na última sexta-feira (23). A classificação significa que o risco de contágio é baixo.

Em seis meses de campanha, mais de 50% da população fluminense já recebeu ao menos a primeira dose de vacina contra o Covid-19.