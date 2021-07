O grupo religioso na tenda montada na Praça da Emancipação - Foto/Divulgação

Guapimirim – Há um conhecido ditado que diz que ‘a fé remove montanhas’. Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem feito mais que isso: além de levar mensagens de fé e esperança em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19), conseguiu unir diferentes denominações evangélicas num mesmo propósito. Trata-se do Drive-Thru da Oração. Sob uma tenda itinerante que já passou por diferentes pontos da cidade, religiosos fazem orações, falam sobre a Bíblia e buscam levar otimismo em meio ao caos que o Brasil e o mundo enfrentam.

Nesse município fluminense, o Drive-Thru da Oração foi lançado no último dia 1º de maio, tendo sido inspirado num modelo existente no Maranhão. O projeto é desenvolvido pela Associação das Igrejas Evangélicas de Guapimirim, que reúne 15 denominações religiosas, que se revezam para manter a iniciativa.

Entre os que receberam as bênçãos estão pessoas com depressão ou com algum tipo de vício, desempregados e quem perdeu parentes durante a pandemia. Quem conta ao Dia um pouco sobre essa novidade é o casal Moisés Mariz da Silva, popularmente conhecido como Moisés da Márcia, e Márcia Zuma da Silva, a Márcia do Moisés.

“O objetivo do Drive-Thru da Oração foi amenizar, com a ajuda do Senhor Jesus, através da oração, o medo e a insegurança que muitos enfrentaram por causa da pandemia. Quase todo mundo teve um conhecido contaminado. Nós armamos uma tenda com identificação, sempre em uma via secundária para não atrapalhar o trânsito. Chamamos por microfone, faixas, cartazes e gestos para as pessoas virem até nós. O projeto foi uma realização da Associação das Igrejas Evangélicas de Guapimirim”, contou Moisés Silva.

A primeira fase desse projeto foi até o dia 12 de junho, com duração de sete sábados consecutivos, das 9h às 17h, passando pela Praça da Emancipação, no Centro, Parada Modelo, Praça da Vila Olímpia, Praça do Vale das Pedrinhas, entre outros bairros. Novas ações vão depender de reuniões na associação religiosa.

Um dos momentos marcantes para os organizadores dessa iniciativa aconteceu no dia 1º de maio, quando policiais militares, que passavam numa patrulha, aceitaram receber uma oração.

Nós não vamos às ruas falar da nossa congregação, e sim apresentar a salvação em Cristo e o perdão dos pecados. Com a pregação do evangelho de Cristo, usaremos fundamentos bíblicos. As pessoas têm o direito de querer receber ou não”, continuou Moisés da Márcia, que já faz pregação religiosa nas ruas, com distribuição de panfletos, desde 2016.

A pregação em locais públicos se deve, em parte, à campanha de vacinação contra o Sars-CoV2 em andamento no país. Por conta do distanciamento e do isolamento social impostos por leis estaduais e/ou municipais ou por decisão dos próprios estabelecimentos, templos religiosos e certos tipos de estabelecimentos tiveram de suspender ou limitar suas atividades para reduzir o avanço da doença.

Infelizmente, nem todos são tolerantes com a religião alheia. Neste mês de julho, alguns evangélicos faziam uma oração em frente ao prédio da Prefeitura de Guapimirim, quando foram surpreendidos por uma mulher que começou a xingá-los de dentro de um automóvel.

Vale frisar que os trabalhos desenvolvidos pelo Drive-Thru da Oração se resumem ao campo religioso, apenas com mensagens otimistas. Assistência psicológica e questões ligadas à saúde mental devem ser tratadas por psicólogos e/ou psiquiatras.