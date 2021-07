Mesmo após a vacina, é fundamental continuar usando máscara - Ascom PMG / Divulgação

Publicado 22/07/2021 06:22

Guapimirim – A vacinação conta o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para pessoas com 32 anos ou mais, sem comorbidades, continua nesta quinta-feira (22/7), das 8h às 11h. Também haverá a segunda dose para quem precisa continuar o processo de imunização.

A vacinação, nos dois casos, acontecerá nos seguintes locais:

*Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

*Posto de Saúde da Vila Olímpia.

*Posto de Saúde do Orindi (KM 11).

*Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

*Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

Vale ressaltar que é preciso levar o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência no próprio nome ou do cônjuge.