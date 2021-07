Agente de saúde aplicando vacina contra covid-19 - Foto: Divulgação/Arquivo

Publicado 20/07/2021 06:36

Guapimirim – A imunização contra o coronavírus (Covid-19) para pessoas com 32 anos ou mais, sem comorbidades, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi mantida nesta terça-feira (20/7), das 8h às 11h.

Também haverá vacinação para quem precisar tomar a segunda dose, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A vacinação para primeira e segunda dose ocorrerá nos seis locais de costume:

*Posto de Saúde do Orindi (KM 11).

*Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

*Posto de Saúde da Vila Olímpia.

*Drive-thru no bairro Cotia.

*Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

*Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

O paciente terá de levar um documento com foto, um comprovante de residência no próprio nome ou do cônjuge e o Cartão do SUS.

Vacinação

Do início da campanha, em janeiro deste ano, até essa segunda-feira (19), Guapimirim já tinha aplicado um total de 36.528 doses de imunizantes contra o Sars-CoV2, sendo 27.888 para primeira dose e 8.640 para segunda dose.

Somente ontem (19) foram aplicadas 736 doses de vacina. São usados imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

Os números de casos e de óbitos continuam subindo: o município registrou 11 novos casos confirmados de sábado (16) para segunda-feira (19), totalizando 5.424 desde o início da pandemia em 2020. Guapimirim agora contabiliza um total de 175 mortes. A cidade ainda se mantém na bandeira amarela do mapa de risco divulgado, ontem (19), pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Para conter o avanço do Covid-19 e de suas variantes, é preciso manter os protocolos sanitários, tais como: uso de máscara, principalmente na rua e em locais públicos; higienizar as mãos constantemente com álcool 70 líquido ou em gel ou com água e sabonete; não colocar mão suja na boca, nariz e olhos; evitar aglomerações; e respeitar o distanciamento e o isolamento social.