Posto de vacinação Drive thru da Cotia Ascom/PMG

Publicado 21/07/2021 07:30

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para pessoas com 32 anos ou mais, sem comorbidades, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua nesta quarta-feira (20/7), das 8h às 11h.

Também haverá imunização para quem precisa tomar a segunda dose.

A vacinação para ambos os casos ocorrerá em cinco dos seis locais de costume:

*Posto de Saúde do Orindi (KM 11).

*Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

*Posto de Saúde da Vila Olímpia.

*Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

*Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

É necessário levar um documento com foto (ex: identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho ou carteira de entidade de classe profissional), um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone) no próprio nome ou do cônjuge e o Cartão do SUS.

Até ontem (20), Guapimirim já havia aplicado um total de 36.919 doses de vacinas, sendo 28.141 para primeira dose e mais 8.778 para segunda dose. São usados imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

Em um ano e meio desde o início da pandemia, o município já registrou 175 óbitos e 5.431 casos confirmados da doença.