Trabalhadores recolhendo entulhos na Cidade de GuapimirimFoto: Arquivo

Publicado 21/07/2021 18:36

Guapimirim – Termina no próximo dia 30 deste mês a edição de julho do programa Entulho Zero para a retirada de entulho e outros materiais que poluem o meio ambiente.

Amanhã (22), a coleta acontecerá no Jardim Modelo. Já na próxima sexta-feira (23), no Centro e em Parada Modelo.

Veja o cronograma dos próximos dias do programa Entulho Zero:

* Dia 22/7 (quinta-feira) – Jardim Modelo

* Dia 23/7 (sexta-feira) – Centro e Parada Modelo

* Dia 26/7 (segunda-feira) – Parque Freixal e Vila Recreio

* Dia 27/7 (terça-feira) – Jardim Cantagalo

* Dia 28/7 (quarta-feira) – Monte Olivete e Parque Silvestre

* Dia 29/7 (quinta-feira) – Parque Santa Eugênia

* Dia 30/7 (sexta-feira) – Centro e Parada Modelo



Quantidade recolhida nas ruas

Ao menos 1232 metros cúbicos (1 milhão 232 mil litros) de entulho de obra já foram recolhidas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, apenas neste mês de julho, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O serviço começou no último dia 5, cada dia num bairro diferente.

Os dados apresentados compreendem o período de 5 a 16 de julho. Além disso, já foram recolhidos o equivalente a 2.100 metros cúbicos (2,1 milhões de litros) de galhos de árvores e 700 metros cúbicos (700 mil litros) de “condenações” (sofás, móveis, janelas e outros materiais).

A quantidade de materiais recolhidos das ruas que estavam poluindo a cidade mostra que não basta o poder público fazer a sua parte. É necessário que cada morador também faça a sua parte para preservar o meio ambiente. Vários desses materiais estavam em calçadas, terrenos baldios e áreas próximas a cachoeiras, por exemplo.