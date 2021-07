Agente de saúde aplicando vacina no drive-thru da Cotia - Ascom/PMG

Publicado 22/07/2021 19:46

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um arraiá da vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2) para pessoas com 30 anos ou mais, sem comorbidades, das 18h às 22h desta sexta-feira (23/7), no drive-thru da Cotia.

Na mesma ocasião, será possível tomar a segunda dose da vacinação no mesmo local, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Excepcionalmente hoje (23), a imunização ocorrerá no horário da noite em vez do da manhã. Desse modo, será possível alcançar os moradores que voltam do trabalho.

Até a última terça-feira (20), um total de 36.919 doses de vacina já tinha sido aplicado na população, sendo 28.141 para primeira dose e 8.778 para segunda dose. O município registrou 175 mortes pela doença e 5.431 casos confirmados.