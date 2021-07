Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Pórtico de Guapimirim

Publicado 23/07/2021 20:44 | Atualizado 23/07/2021 20:47

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderão resolver questões sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) também aos sábados, das 9h às 13h. A prefeitura estará abrindo, já a partir de amanhã (24/7). A medida tem como foco atender aos contribuintes que não conseguem ir ao local no meio da semana por conta do trabalho.

Será possível regularizar débitos, emitir carnê do IPTU, solicitar revisões e fazer o cadastro imobiliário.

Não há informações se esse novo dia de atendimento é algo temporário ou não. Cabe destacar que o atendimento ao público aos sábados na sede do Executivo municipal se destina exclusivamente ao IPTU.

A Prefeitura de Guapimirim fica na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, no bairro Cantagalo.