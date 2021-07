Policiais mostram o material apreendido no Limoeiro - Divulgação

Publicado 25/07/2021 10:16

Guapimirim – Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim – vinculado ao 34º Batalhão da Polícia Militar – prenderam três homens por tráfico de drogas e estouraram uma “boca de fumo” no bairro do Limoeiro, em Guapimirim, hoje (25/7). A operação aconteceu durante esta madrugada de sábado para domingo. Segundo as investigações, os acusados seriam ligados ao Comando Vermelho: Lucas Ruan de Oliveira dos Reis Cardoso, vulgo “Checa da Penha”, de 24 anos; Luís Felipe Cirillo do Amaral, de 24 anos; e Etesandro Salustiano Gomes, de 26 anos.

Essa “boca de fumo” foi estourada pela terceira vez. A ocorrência teve início por volta da meia-noite e meia e terminou às 5h15. Os agentes receberam denúncia de que homens armados transitavam pelo Limoeiro. Houve perseguição. Os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata, mas foram capturados próximo a uma cachoeira.

Com os acusados foram apreendidos: 453 pinos de cocaína de R$ 10 cada, 32 pinos de cocaína de R$ 40 cada, 22 munições calibre 40, sete munições calibre 12, duas pistolas Taurus calibre 40 com numeração raspada, uma espingarda calibre 12 com numeração raspada e uma granada. A quantidade de drogas apreendida equivale a 243 gramas. Todo o material foi levado para a 67ª DP (Guapimirim), onde foi feito o registro policial.

O acusado Lucas Ruan tem passagem pela polícia por crime de tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e estava foragido do sistema prisional. Já os demais não possuem antecedentes criminais. O acusado Etesandro Gomes vai celebrar o aniversário de 27 anos, no próximo dia 4 de agosto, na cadeia.