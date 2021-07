Bolsonaro ri do caso de Joice Hasselmann, no qual ela sofreu seis fraturas - Reprodução

Publicado 29/07/2021 13:35 | Atualizado 29/07/2021 14:06

Brasília - Na manhã desta quinta-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) riu do caso da deputada federal Joice Hasselmann (PSL), no qual ela teve seis fraturas e diversos machucados. Joice acredita que sofreu um atentado, tendo sido vítima de diversas agressões.



A chegar ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro se reuniu no cercadinho com seguidores. Um deles trouxe à tona o assunto: "Tem gente que cai, machuca o queixo, machuca o olho, mas não sabe de onde veio a pancada".

Rindo, o presidente respondeu que não queria falar sobre o caso de Joice para se envolver com a história. "Daqui a pouco, eu vou ser responsabilizado", comentou.



Bolsonaro aproveitou o momento para falar de outras acusações de crimes feitas contra ele. "Lembra do caso da Marielle? Queriam botar na minha conta", relembrou. Ele também lembrou a parlamentar Maria do Rosário.