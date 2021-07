Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) - Reprodução

Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) Reprodução

Publicado 29/07/2021 11:46 | Atualizado 29/07/2021 11:56

Brasília - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) acionou, nesta quinta-feira, 29, o Conselho de Ética do Senado contra Styvenson Valentim (Podemos-RN) por quebra de decoro parlamentar. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Publicidade

"Aquilo ali, das duas uma. Ou duas de quinhentos (Styvenson leva as mãos à cabeça, fazendo chifres) ou uma carreira muito grande (inspira, como se cheirasse cocaína). Aí ficou doida e pronto… saiu batendo em casa", declarou o senador.

Em sua representação, Joice alega que "tal conduta revela-se no mínimo grave e flagrantemente incompatível com a ética e o decoro exigidos pela Constituição Federal e normas internas desta Casa Legislativa, eis que as agressões verbais não se limitaram apenas a emissão de opinião, mas sim em flagrante ofensa à honra da parlamentar vítima de violência física".