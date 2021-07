Na capital paulista, até hoje, a menor média havia sido registrada em 20 de julho: 5,4°C - Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil

Na capital paulista, até hoje, a menor média havia sido registrada em 20 de julho: 5,4°CArquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 29/07/2021 10:39

A cidade de São Paulo registrou novo recorde de frio de 2021 durante a madrugada desta quinta-feira, 29. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registraram média de 4,7°C. Até hoje, a menor média havia sido registrada em 20 de julho: 5,4°C. As informações são do portal UOL.

A menor temperatura mínima absoluta foi registrada em Engenheiro Marsilac, no sul da capital, com -2,3ºC e 0,1ºC. O dia amanheceu e, mesmo com sol, a sensação térmica, com ventos constantes, é de muito frio.

Publicidade

A mínima prevista pelo CGE é de 4°C e a máxima não passa dos 13° C nesta quinta. Amanhã, a madrugada deve ter mínima de 3°C e a tarde, com predomínio de sol, máxima de 14°C.

Segundo o Climatempo, se a temperatura baixar de 3,5°C nesta sexta-feira, 30, São Paulo terá a menor temperatura registrada em 27 anos, quando registrou 0,8°C, em 10 de julho de 1994.