Outras áreas do Sudeste poderão atingir mínimas entre 4°C e 10°C na próxima sexta-feira (30), segundo o Inpe - Arquivo

Outras áreas do Sudeste poderão atingir mínimas entre 4°C e 10°C na próxima sexta-feira (30), segundo o InpeArquivo

Publicado 28/07/2021 08:00

SÃO GONÇALO - O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs–SG) alerta sobre a chegada de uma intensa massa de ar frio de origem polar, que deverá avançar pela região Sul do Brasil e influenciar as temperaturas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe), a previsão é de que áreas do Sudeste atinjam mínimas entre 4°C e 10°C na próxima sexta-feira (30), sendo que no município de São Gonçalo a temperatura pode atingir a mínima de 17°C e máxima de 22°C até o final da semana.

O Cievs emitiu nota alertando para a atenção máxima dos munícipes e poderes públicos aos grupos mais vulneráveis, os como idosos - incluindo os residentes em Instituição de Longa Permanência (ILPI) - e a população de rua. "É de extraordinária relevância que se conheçam os agravos à saúde com o frio intenso, para serem adotadas as medidas preventivas adequadas, e assim evitar ou diminuir os efeitos nocivos à saúde nessas populações. É importante que a rede de atenção básica e de assistência social esteja mobilizada para garantir o atendimento da população a possíveis situações de risco à saúde", diz a nota do órgão.



São problemas comuns relacionados ao frio: aumento da secreção de muco, falta de ar, respiração ofegante, e tosse; dor no peito e arritmia; mudança de cor nos dedos das mãos e dos pés, acompanhados de dor e dormência; no âmbito musculoesquelético, há rigidez, inchaço, movimento restrito, parestesia, fraqueza muscular; coceira, erupção cutânea, pele pálida, eritema e edema.



Algumas doenças e agravos relacionados ao frio são:



Doenças respiratórias agudas transmissíveis – H1N1 e Covid -19;

Doenças respiratórias crônicas não transmissíveis - asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções respiratórias;

Doenças cardiovasculares - doenças coronariana e cardíacas, infarto do miocárdio, acidentes cerebrovasculares;

Doenças musculoesqueléticas - síndrome do túnel do carpo, síndrome do pescoço tenso, tenossinovite, peritendinite;

Doenças dermatológicas - urticária ao frio (urticária), pérnio (frieiras), psoríase, dermatite atópica, lesões como ulceração pelo frio, pé de trincheira, hipotermia e quedas.

Publicidade

A hipotermia é definida quando a temperatura central do corpo humano cai abaixo de 35°C. Essa temperatura central, em condições normais, é similar ao valor medido na axila.