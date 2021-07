Entre os beneficiados estavam mães que não tiveram a oportunidade de emitir o documento para os filhos e pessoas que se casaram ou se divorciaram e não haviam ainda atualizado seus nomes no CPF - Divulgação

Publicado 26/07/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social, através do Programa Bolsa Família, firmou uma parceria com a Receita Federal para a emissão da primeira e da segunda via do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de maneira imediata. O projeto CPF Para Todos visa a desburocratizar o procedimento de emissão do documento em tempos de pandemia. No sábado (24), foram atendidos 28 moradores do bairro Santa Isabel. Em breve, outros bairros deverão ser contemplados.

“Recebemos mães que não tiveram a oportunidade de emitir o documento para os filhos, além de pessoas que se casaram ou se divorciaram e desta vez puderam atualizar seus nomes no CPF”, contou o subsecretário do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, Jair Mello.

A iniciativa foi realizada de forma remota, por meio de um aplicativo, com o analista tributário Gustavo Brum Deccache Menengoy, da Receita Federal. Estiveram presentes na ação equipes do CRAS, da Fundação Leão XIII e da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Durante o evento, duas mulheres vítimas de violência doméstica foram encaminhadas para o Centro Especial de Orientação à Mulher (Ceom).