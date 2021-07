A rua comercial também é palco das feiras municipais de artesanato, da mulher empreendedora e do empreendedor rural - Divulgação

Publicado 24/07/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A Prefeitura iniciou o processo de revitalização do polo gastronômico da Rua Salvatori, no Centro. A ação, que foi uma das promessas de campanha do prefeito Capitão Nelson, visa a receber novos empreendimentos e atrair ainda mais frequentadores. O local também ganhou um nome oficial: passa a se chamar Espaço Repartição Salvatori.



“Os investimentos que estamos fazendo no polo são para resgatar sua importância na cidade, proporcionando aos gonçalenses atividades culturais, além de conforto e segurança. As intervenções no espaço estão obedecendo a critérios arquitetônicos já estabelecidos. Com a sua conclusão, implementamos uma agenda de eventos que contemplará as mais diversas manifestações artísticas e culturais de nosso povo”, afirmou Capitão Nelson.



O prefeito solicitou os serviços de paisagismo para a Subsecretaria de Parques e Jardins, ligada ao Desenvolvimento Urbano, sendo realizado todo o processo de limpeza e plantio nos canteiros, além da troca dos vasos, que estavam deteriorados. Já foram plantadas três espécies de plantas, sendo 160 éricas, 45 ixoras e 85 lanternas. O espaço também ganhará novas cores.



"Vamos oferecer à população um ambiente mais agradável, permitindo que as pessoas tragam suas famílias para aproveitar a gastronomia da nossa cidade", disse o subsecretário de Parques e Jardins, Edson Leal. "Alguns locais são potenciais na cidade e o Espaço Repartição Salvatori é o primeiro a ser idealizado com reurbanização e fomento da economia local. Prevemos música ao vivo e food trucks, impulsionando os negócios", comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço.

O projeto havia sido recentemente cobrado pelo vereador Alexandre Gomes, que solicitou e vem acompanhando as obras de revitalização do local, antigo point da noite gonçalense. "O Espaço Salvatori já foi palco de vários eventos, inclusive ações das áreas da Saúde e Educação, principalmente voltadas às crianças, jovens e adultos. Na área da Assistência Social, abriga atualmente parte da Feira da Mulher Empreendedora, Feira de Artesanato e a Feira do Empreendedor Rural, sucesso de público e de venda toda semana. A ideia é voltar a ocupar o espaço com um leque de eventos voltados à população", garantiu Alexandre, que sugerirá a instalação de uma base do programa São Gonçalo Presente, que atenda à região.



"Está ficando muito bonito. Antes, havia ficado tudo abandonado, sujo, com lixo e na escuridão. Mas hoje o local é outro e nos dá orgulho de passar por aqui com nossa família e amigos. E quando a prefeitura devolver os tradicionais eventos, vai ficar ainda melhor", opinou a comerciária gonçalense Silvia Monteiro de Carvalho, de 34 anos.