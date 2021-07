Aulas em São Gonçalo seguem no sistema híbrido de ensino, respeitando a lotação máxima de 50% das salas de aula - Divulgação / Renan Otto

Publicado 23/07/2021 08:00

SÃO GONÇALO - As aulas do 2º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na cidade terão início no próximo dia 26. Ao todo, 18 unidades oferecem esta modalidade, sendo que 14 delas ainda possuem vagas abertas para o 1° e o 2º segmentos. As matrículas seguem por tempo indeterminado e os interessados devem verificar a disponibilidade na unidade de interesse.

“As unidades estarão prontas e de portas abertas para receber os alunos, seguindo todos os protocolos de segurança, para proporcionar um ambiente seguro para o desenvolvimento educacional”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Lícia Damasceno.

As aulas em São Gonçalo seguem no sistema híbrido de ensino - metade presencial, metade remoto - respeitando a lotação máxima de 50% das salas de aula. Toda a rede pública gonçalense de Educação compreende 117 unidades municipais, que retornarão às atividades, no ensino regular e na educação infantil, após o recesso escolar.