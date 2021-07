'Parcerias ajudam na construção de um bem maior', disse Isaque Coelho, chefe de Patrimônio da unidade de saúde - Divulgação

'Parcerias ajudam na construção de um bem maior', disse Isaque Coelho, chefe de Patrimônio da unidade de saúdeDivulgação

Publicado 22/07/2021 17:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil recebeu 47 itens de mobiliário do Instituto Nacional do Câncer (Inca), que foram encaminhados para a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, no bairro Alcântara. Entre as doações, estão: mesa de refeições, carrinhos para transporte de materiais esterilizados, escadas hospitalares, purificadores de água e cadeira giratória.

“A doação contribuirá de maneira efetiva para a realização da assistência adequada e de qualidade, conforme preconiza as diretrizes do SUS. Acreditamos que é sempre muito importante manter parcerias para a construção de um bem maior”, disse Isaque Coelho, chefe de Patrimônio da Maternidade Dr. Mário Niajar.

Publicidade

A entrega contou com o apoio da equipe do departamento de Patrimônio/FMS e da Diretoria da unidade.