Aplicativo BASE usa elementos do futebol para atrair a atenção dos alunos e conta com os mesmos conteúdos que são desenvolvidos na sala de aula, com questões de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia - Divulgação / Pedro Martins

Publicado 21/07/2021 14:00 | Atualizado 22/07/2021 03:15

SÃO GONÇALO - O jogador de futebol Vinícius Junior, de 20 anos, atacante do time espanhol Real Madrid, lançou em São Gonçalo o Instituto Vini.Jr, a primeira EdTech Social do Brasil que usará a tecnologia aliada ao esporte como ferramenta de mobilização estudantil, para apoiar os professores da rede pública municipal de ensino no desenvolvimento educacional da juventude gonçalense. O projeto será desenvolvido, inicialmente, na Escola Municipal Paulo Reglus Freire, no bairro Mutuaguaçu, onde o futebolista estudou enquanto ainda morava na cidade.

O primeiro produto da ONG é o aplicativo BASE, que vem sendo desenvolvido e testado há um ano pela equipe do Instituto Vini.Jr em parceria com o corpo docente do colégio. A nova tecnologia usa elementos do futebol para atrair a atenção dos alunos e conta com os mesmos conteúdos que são desenvolvidos na sala de aula, com questões de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia, seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Inicialmente, o projeto está focado nos primeiros anos do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano), beneficiando crianças de 6 a 10 anos. Segundo o planejamento, o aplicativo estará presente em 10 escolas até janeiro de 2023, atendendo cerca de três mil crianças e 100 professores.



“Exemplos como esses são a prova de que a união entre educação e esporte alcança resultados positivos. Essa sinergia é capaz de transformar vidas e dar perspectiva de futuro aos jovens. Nomes como o Vinícius Jr., que tem orgulho de dizer de onde veio, são grandes referências para as nossas crianças. Apoiamos essa iniciativa e seguimos trabalhando para levar educação pública de qualidade à nossa juventude”, ressalta a secretária de Educação, Lícia Damasceno.



O Instituto Vini.Jr é um sonho antigo do atacante e de sua família, mesmo com pouco tempo de carreira profissional. Tanto que o jogador está investindo sozinho na primeira fase, ainda sem apoio de parceiros ou patrocinadores. A infância difícil vivida em São Gonçalo nunca saiu da cabeça de Vinícius.



“É a realização de um grande sonho meu, do meu pai e de todos que acompanharam de perto a nossa luta até aqui. A minha infância em São Gonçalo foi muito difícil, e em determinado momento o meu pai precisou se mudar para São Paulo trabalhar para conseguir sustentar a nossa família. Sofremos na pele, sabemos do que os jovens e suas famílias precisam, porque passamos por isso. Durante muito tempo o meu pai organizava essa ajuda sozinho; fazíamos eventos na comunidade, distribuição de comida e brinquedo. Isso até ajudava, mas não transformava a realidade. A proposta agora é outra, mais profunda. Queremos apoiar essas crianças na base”, explica Vini, que pretende levar essa tecnologia para outras escolas do Rio de Janeiro e, em seguida, para outros lugares do país.



O conteúdo do aplicativo BASE foi desenvolvido pela equipe pedagógica do Instituto Vini.Jr, em parceria com diretores e professores da Escola Municipal Paulo Reglus Freire, além de outros profissionais da Secretaria de Educação de São Gonçalo, com o objetivo de fazer com que as crianças aprendam jogando o mesmo conteúdo que é desenvolvido em sala de aula, e para isso todas as questões seguem as regras da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Na primeira fase do app, o jogo foi dividido em três temporadas, como nos torneios de esporte. Cada uma delas tem quatro níveis de competição: Regional, Nacional, Continental e Mundial, além de uma Pré-Temporada; e os torneios têm diferentes números e níveis de questões, que são chamadas de partidas. O jogo é gamificado, oferece moedas, pontos e troféus para ampliar e manter o interesse das crianças. O projeto vai acontecer inicialmente nas escolas públicas, com ajuda dos professores, que serão incentivados a usarem o app dentro da sala de aula.

O Instituto Vini.Jr é um sonho antigo do atacante e de sua família, tanto que está investindo sozinho nessa primeira fase, ainda sem apoio de parceiros ou patrocinadores Divulgação / Pedro Martins

Projeto começará na Escola Municipal Paulo Reglus Freire, no bairro Mutuaguaçu, onde o futebolista estudou enquanto ainda morava na cidade Divulgação / Pedro Martins

