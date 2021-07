Alberto Rodrigues, diretor do grupo Acesso Cultural e criador do FOSG e do Flisgo – Festival Literário de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 20/07/2021 13:28

SÃO GONÇALO - O Fórum Social Gonçalense (FOSG) distribuiu, nesta semana, mais de cem cobertores e agasalhos arrecadados por meio de doações solidárias à campanha Vidas Aquecidas deste ano. A ação, organizada pela sociedade civil do município, beneficiou pessoas em situação de rua e instituições que desenvolvem assistência nessas frentes em 13 bairros. Também foram entregues frascos de álcool em gel, escovas de dente, creme dental, sabonetes e um kit especial voltado para o cuidado íntimo das mulheres. Confira o vídeo da campanha clicando AQUI

De acordo com o fundador e coordenador geral do projeto, a proposta do FOSG, além de realizar campanhas, é mapear os desafios sociais que os moradores da cidade enfrentam; promover o diálogo de resolução entre os pares e junto ao poder público; estabelecer o diálogo com a sociedade civil sobre seu papel na intervenção social no município, combatendo o assistencialismo; e estimular a conscientização sobre a participação efetiva de políticas públicas no combate às mazelas sociais. O Fórum realizará um encontro on-line, de 31 de julho a 2 de agosto, para discutir políticas públicas de intervenção social, visando a encontrar e propor soluções de combate à desigualdade social no município.



“Estar nessa ação junto à população em situação de rua nos trouxe um misto gigantesco de sentimentos. No fim da noite nos reunimos para a troca de experiências recém-vividas e todos ficamos com os olhos marejados ao dividirmos nossos relatos. Percebemos que necessidades corriqueiras para nós são absurdamente urgentes para eles. Por inúmeras vezes, nos solicitaram meias e chinelos, por exemplo. Claro que estes pedidos serão os primeiros itens da lista de nossa próxima ação”, comentou Alberto Rodrigues, diretor do grupo Acesso Cultural e criador do FOSG e do Flisgo – Festival Literário de São Gonçalo.



São projetos sociais que compõem o FOSG: CIAN - Centro de Integração Analice Nunes; Associação Lutadores da Fé; Por Gentileza; Pontinho de Luz; Câmara Popular de Mulheres; Centro Cultural Afrotribo; Niyara Acolhimento; Voz do Salgueiro; SOS Lixão; Ponte Cultural; Bazar Social Me Chama que eu Vou; Projeto Faça Missões não Faça Guerra; Espaço dos Livros SG; MAR - Movimento Abrindo a Rede; CTF - Centro de Treinamento Faillace; Ressuscita SG; Casa de Maria; SOS Metalúrgicos; Associação Assis; Projeto Meninas dos Olhos de Deus; Feira de Empreendedorismo da Mangueira; Projeto Frutos da Adoração; Casa Brasil; Pretas de Frente; Juntos Somos mais Fortes; Flasaca; Reciclando Através da Leitura e do Esporte, Gesp; e Mulheres da Parada.

Também foram doados frascos de álcool em gel, escovas de dente, creme dental, sabonetes e um kit especial voltado para o cuidado íntimo das mulheres Divulgação / Roberta de Souza

'Necessidades corriqueiras para nós são absurdamente urgentes para eles', desabafou o coordenador da ação Divulgação / Roberta de Souza

