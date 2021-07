Criação da data no calendário oficial do município pretende atrair a atenção para o assunto e suscitar debates em prol da inclusão - Divulgação / Alba Valéria

I Irma Lasmar

Publicado 13/07/2021 18:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson sancionou a lei que cria o Dia do Autista, proposta pela vereadora Priscilla Canedo (PT) e aprovada no último mês pela Câmara de Vereadores. A iniciativa visa a dar maior visibilidade ao autismo. Estima-se que a cidade tenha mais de dez mil pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

"Agora o dia 2 de abril será um marco para incentivar e intensificar os projetos em apoio ao autismo. Existe apenas uma clínica-escola do autista na cidade e precisamos criar mais políticas públicas nesta área", disse a única mulher vereadora desta legislatura gonçalense.

Priscilla Canedo afirma ainda que é preciso disseminar informações sobre o transtorno e garantir o diagnóstico e o tratamento.

"Infelizmente, muitas famílias não entendem o comportamento de um filho autista e demoram a buscar tratamento. A criação da data no calendário oficial do município também é necessária para atrair a atenção para o assunto e suscitar debates em prol da inclusão", resumiu Priscilla.