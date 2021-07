A população pode doar peças de roupa de frio em bom estado, deixando-as em um dos 16 núcleos concessionados envolvidos em todo o Brasil, incluindo as barcas - Divulgação

Publicado 20/07/2021 10:40

O Instituto CCR – gestor social do Grupo CCR, do qual a CCR Barcas faz parte – organiza a campanha do agasalho para o inverno deste ano. A arrecadação será encaminhada para a Associação de Amigos dos Enfermos da Casa Maria de Magdala, que fica na Estrada Washington Luís nº 1956, no Sapê.

A iniciativa faz parte do programa Nosso Mundo Melhor, que envolve todas as ações solidárias promovidas pela entidade. Até o final do mês de julho, a população pode doar peças de roupa de frio em bom estado, deixando-as em um dos 16 núcleos concessionados envolvidos, em todo o Brasil, entre aeroportos e rodovias, além das barcas.



“A campanha do agasalho já faz parte do calendário dos brasileiros e o Instituto CCR também abraça essa causa solidária. Quando as empresas entram nesse circuito, a tendência é de fortalecer o movimento pelas pessoas mais necessitadas”, acredita Cristine Naum, gerente executiva do Instituto CCR. “Essa campanha incentiva a solidariedade de nossos colaboradores e do público externo, beneficiando diversas instituições dos municípios em trechos de atuação do Grupo CCR”.